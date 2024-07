Nach Generalprobe in Ipswich Was Allofs zum Stand der Vorbereitung bei Fortuna sagt

Für die vermeintliche letzte Station in einer sehr ruhmreichen Karriere hätte es sicherlich ruhigere Arbeitsplätze als Sportvorstand bei Fortuna für Klaus Allofs gegeben. Doch der 67-Jährige wollte genau an diesem Ort, an dieser Stelle sein wohl größtes Projekt angehen: mit seinem Düsseldorfer Heimatverein die Rückkehr in die Bundesliga schaffen und den Klub im Kreis der 18 besten Mannschaften auch dauerhaft zu etablieren. Die Aufgabe erweist sich als erwartet ambitioniert – in der vergangenen Saison stand nur ein läppisches Elfmeterschießen zwischen dem Erreichen des ersten Etappenziels.