Verhandlungen mit Offensivkraft Diesen Plan kündigt Allofs mit Niemiec an

Düsseldorf · Er wird bei Fortuna aktuell noch als sogenannter Vertragsamateur geführt. Eingeplant war Jona Niemiec bislang eigentlich für die „Zwote“ in der Regionalliga, und dort läuft sein Vertrag am Saisonende aus. Jetzt ist er eine wichtige Stütze bei den Profis in der Zweiten Liga – und es wird verhandelt.

28.02.2023, 10:32 Uhr

14 Bilder Das ist Jona Niemiec 14 Bilder Foto: Christof Wolff

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. In einer davon ist Jona Niemiec die Hauptfigur. Sehr wahrscheinlich hätte es irgendwann einmal eine kleine Meldung gegeben, dass sein Vertrag als Spieler von Fortunas U23 in der Regionalliga nicht verlängert worden ist. Es hätte niemanden sonderlich interessiert, wäre eine Notiz von vielen gewesen. Spieler kommen. Spieler gehen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Jona Niemiec