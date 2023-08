Zweitligist bestätigt Transfer Was sich Allofs von Jastrzembski-Deal für Fortuna erhofft

Insgesamt kommt der in Rendsburg geborene Jastrzembski auf 19 Spiele in der Bundesliga, drei in der 2. Bundesliga, 15 in der 3. Liga und 47 in der Ekstraklasa. Er ist ehemaliger U-Nationalspieler Deutschlands (U16 bis U19) und Polens (U15, U16 und U21).