Ansage von Thioune und Allofs Diese Sanktionen erwarten Fortunas de Wijs nach Blitz-Rot in Fürth

Jordy de Wijs hat Schultern so breit wie ein Kleiderschrank. Ein Kerl, übersät mit Tattoos, der ganz schön finster dreinblicken kann. So mancher Stürmer dürfte sich zwei Mal überlegen, ob er mit ihm in einen Zweikampf geht. Doch aktuell fürchtet sich niemand vor ihm. Im Gegenteil. Der Niederländer hat sich zur Lachnummer der Liga gemacht am vergangenen Wochenende.