Nach Remis gegen Aufsteiger Elversberg Was für eine Reaktion Johannesson von Fortuna jetzt erwartet

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und das 1:1 gegen die SV Elversberg hat die Situation am Samstag nicht unbedingt verbessert. „Ich bin sehr enttäuscht, es ist sehr frustrierend. Wir haben eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt und dann haben sie ein wenig etwas an ihrer Taktik verändert. Die wussten am Anfang überhaupt nicht, wie sie uns in den Griff bekommen können, dann hatten sie plötzlich einen Schlüssel in der Hand, und darauf haben wir dann auf dem Rasen keine Antwort mehr gefunden.“