Was heute bei „F95“ passiert ist : Dann steigt Kownacki bei Fortuna wieder ins Training ein

Service Düsseldorf Christian Preußer schafft es bisher sehr überzeugend, den Fortuna-Profis eine Mischung aus Spiel, Spaß und harter Arbeit abzuverlangen. Die können von einigen Übungen sogar nicht genug bekommen. Nun bekommt der Cheftrainer eine weitere Option dazu. Denn die Rückkehr eines Angreifers steht an.

So lief das Training Christian Preußer blickte ein wenig überrascht drein. Eigentlich wollte er die Übungseinheit schon beenden. Doch er merkte, dass es im Team das Verlangen gab, noch eine Runde dranzuhängen. In einer Spiel­­einheit hatte er immer kleine Gruppe auf Tore gegeneinander antreten lassen. Den Spieltrieb hat er damit offensichtlich geweckt. Ohnehin ist das wohl eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse nach knapp einem Monat Preußer in Düsseldorf: bislang schafft er eine angenehme Kombination aus harter Arbeit mit manchmal unzähligen Wiederholungen und dann aber auch wieder Einheiten, die weniger für den Kopf und mehr für die Seele wichtig sind.

Wer gefehlt hat Personell sind die Voraussetzungen gleich geblieben. Heißt: Andre Hoffmann und Jamil Siebert sind noch immer nicht im Teamtraining dabei, was insofern nicht die glücklichste Kombination ist, weil beide gelernte Innenverteidiger sind. Die größte Not soll Dragos Nedelcu lindern, der rumänische Zugang ist eigentlich ausgebildeter „Sechser“, hat aber auch weite Teile seiner Karriere als Innenverteidiger agiert. Er würde, stand jetzt, wohl neben Christoph Klarer im Abwehrzentrum stehen – jedenfalls wäre eine naheliegende Option.

Das sind die Optionen Denn weniger realistisch scheint, dass noch vor dem Ligastart am 25. Juli in Sandhausen sich personell noch etwas verändern wird. Fortuna würde sich nicht dagegen wehren, noch einen weiteren Innenverteidiger zu verpflichten – und möglicherweise auch in der Offensive noch nachzulegen. Soviel zur Theorie. In der Praxis wird sich aber sehr wahrscheinlich erst einmal keine Gelegenheit dazu bieten. Dem Vernehmen nach will Fortuna zunächst die Vorbereitung der Erstligisten abwarten und je nach Entwicklung sich noch um ein Leihgeschäft bemühen. Ebenfalls weiter eine Option: Luka Krajnc zurückholen.

