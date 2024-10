Zweite Saison von FFA startet gegen HSV Was „Fortuna für alle“ dem Zweitligisten wirklich bringt

Das Verhältnis zwischen Fortuna und seinem unmittelbaren Umfeld war selten so entspannt wie in den vergangenen Jahren. Keine größeren Skandale, selbst die Skandälchen halten sich in engen Grenzen. Sportlich ist vor allem Daniel Thioune für die Stabilität verantwortlich. Zwar hat es auch der Cheftrainer vor seinem 100. Pflichtspiel für den Verein am Sonntag gegen den Hamburger SV (13.30 Uhr) nicht geschafft, die Düsseldorfer zurück in die Bundesliga zu führen. Doch immerhin der feste Glaube daran ist zurück.