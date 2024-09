Klare Argumente Was Giovanni Haag von einem Wechsel zu Fortuna überzeugte

Dazu will auch Haag nach seinen ersten Tagen in Düsseldorf am liebsten so schnell wie möglich beitragen. Auch schon am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (13.30 Uhr)? „Das ist natürlich die Entscheidung des Trainers, wie lange ich spiele. Ob es jetzt zehn oder 20 Minuten sind, ich freue mich immer zu spielen“, sagt er und fügt an: „Ich hoffe darauf, zu spielen – bestenfalls von Anfang an.“