Histörchen – die etwas andere Gegnervorschau : Was fürs Spiel in Hamburg Mut macht – und was nicht

Foto: dpa/Roland Weihrauch 38 Bilder Das große Trainerbattle Fortuna gegen HSV

Serie Düsseldorf Wenn Fortuna am Samstagabend auf den Hamburger SV trifft, steht ein echtes Traditionsduell an. Mit Daniel Thioune kehrt darüberhinaus ein Trainer nach Hamburg zurück, der noch eine Rechnung mit dem Klub offen haben dürfte. Alles Wichtige vor dem Topspiel der Zweiten Liga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Götz

Dass Spiele zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf eine lange Tradition besitzen, belegt ein Blick in die Geschichtsbücher der Flingerer. Mehr als 95 Jahre sind vergangen, dass der HSV für Fortuna, im ersten Auftritt der Rot-Weißen in der Endrunde der Deutschen Meisterschaft, noch eine Nummer zu groß war. Am 8. Mai 1927 mussten sich die Rot-Weißen vor 15.000 Zuschauern den Norddeutschen mit 1:4 geschlagen geben.

Vielleicht waren es die ungewohnten grün-weiß gestreiften Trikots, die Fortuna damals lähmten, oder der große Respekt vor den Hanseaten, die zu diesem frühen Zeitpunkt der deutschen Fußballgeschichte bereits zweimal zu deutschen Meisterehren gekommen waren. Sei´s drum, das ist Schnee von gestern. In der Gegenwart geht es zunächst nicht um Meisterehren, sondern lediglich um drei Punkte. Die Begegnung ist das Topspiel des neunten Spieltages und wird am Abend um 20.30 Uhr angepfiffen. Und wer weiß, manchmal geht es schneller, als man glaubt – schließlich sucht auch die Zweite Liga jährlich ihren Meister.

Stichwort Meister – womit wir bei einem traurigen Thema wären. „Uns – Uwe“, einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten und Meister seines Faches, ist vor zwei Monaten verstorben. Ein schwerer Verlust – nicht nur für den HSV. Seeler war es einst (9. September 1970), der Fortunas Paul Janes den Titel des Rekordnationalspielers (71 Spiele) entriss.

Doch auch dieser historische Moment ist lange Geschichte und die Vereine der beiden Klubikonen kicken zurzeit nur zweitklassig. Allerdings könnte der heutige Abend richtungsweisend sein. Sollte einer der beiden Konkurrenten einen Dreier für sich verbuchen, könnte er im Aufstiegsgeschäft ein fettes Ausrufezeichen setzen.

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Das sagen Fortunas Fans zum Akustik-Problem in der Arena

Was zuletzt geschah: Auch im vergangenen Herbst war die Begegnung der beiden Traditionsklubs eine Flutlichtpartie am Samstagabend. Vor 38.954 Zuschauer im renovierungsbedürftigen Volkspark kamen die Flingerer eindeutig besser aus der Kabine. Bereits nach sechs Zeigerumdrehungen hatte Edgar Prib die Führung auf dem Schlappen, keine 120 Sekunden später scheiterte Khaled Narey aus aussichtreicher Position.

Fast aus dem Nichts,schien Fortuna plötzlich von allen guten Geistern verlassen zu sein. Zunächst ließ HSV-Knipser Glatzel Fortunas Innenverteidiger Dragos Nedelcu wie einen Schuljungen aussehen und vollstreckte eiskalt zur überraschenden HSV-Führung. Keine sechs Minuten später der nächste Blackout in Rot-Weiß. Prib packte gegen Tim Leibold völlig unnötig an der Außenlinie eine Blutgrätsche aus und flog vom Platz. Glück für die Düsseldorfer, dass der HSV bis zum Wechsel kein weiteres Kapital aus der geistigen Umnachtung zog, denn Gelegenheiten gab es nun in Hülle und Fülle.

Das Scheibenschießen der Gastgeber ging auch im zweiten Abschnitt munter weiter. Lediglich Khaled Narey gelang es, für Entlastung der dezimierten Flingerer zu sorgen. Als die Mehrzahl der rheinischen Anhänger schon die Fingernägel bis zum Nagelbett abgenagt hatte, fiel der unverhoffte Ausgleich. Narey flankte auf Felix Klaus, dieser sorgte per Hackentrick für freie Schussbahn und der eingewechselte Robert Bozenik bedankte sich mit dem 1:1 (71.).

Die Auswärtsbilanz: Ganz ehrlich - eigentlich kann Fortuna die Punkte auch gleich mit der Post schicken. 24 Mal versuchten die Rheinländer in der Bundesliga ihr Glück, in 18 Fällen zeigte ihnen die HSV-Raute eine lange Nase. Lediglich dreimal triumphierten die Männer mit dem F95 auf der Brust – zuletzt am 25. Mai 1985 – zur zeitlichen Einschätzung: Damals hatte noch kein Spieler des aktuellen Fortuna-Kaders das Licht der Welt erblickt! Leider gibt es bisher auch im Unterhaus wenig Grund zur Freude, denn neben dem geschilderten 1:1 gab es bisher noch eine 1:2-Niederlage der Fortuna zu vermelden.

Die Wechsler zwischen den Seiten: Wenn zwei Vereine eine 95-jährige gemeinsame Geschichte verbindet, gibt es zwangsläufig auch viele Akteure, die in ihrer Laufbahn für beide Teams dem Runden hinterherliefen. Dies trifft auf 24 Akteure, aber auch fünf Trainer zu. Ein Plus könnte am Abend der Mann bei Fortuna sein, der seit dem 8. Februar die Musik an der Seitenlinie bestimmt – Daniel Thioune. Er wird nicht vergessen haben, dass er bei den Hanseaten auf Platz drei stehend, drei Spieltage vor Saisonende entlassen wurde. Der Stachel dürfte immer noch tief sitzen und Thioune wird alles daran setzen, dass seine Jungs dem HSV kräftig in die Suppe spucken.

Vor Thioune hatten auch schon Fortunas Erfolgstrainer Kuno Klötzer und Aleksandar Ristic das Sagen bei den Nordlichtern. Die größeren Erfolge feierte Ristic dabei in Düsseldorf. Der Bosnier wurde gar zum „König“ gekrönt, stieg dreimal mit Fortuna auf. „Ritter Kuno“ coachte Fortuna 1966 erstmals in die Bundesliga, heimste später in Hamburg etliche Titel ein.