Pro und Contra : Was für und was gegen einen Transfer von Thommy spricht

Was für und was gegen einen Transfer von Thommy spricht

Meinung Düsseldorf Er ist zurzeit eine der heißest diskutierten Personalien rund um Fortuna. Die Möglichkeit, dass Erik Thommy nach seinem einjährigen Gastspiel 2019/20 vielleicht nach Düsseldorf zurückkehrt, elektrisiert viele. Doch wäre der Transfer wirklich sinnvoll? Ein Pro und Contra.

Kehrt Erik Thommy zu Fortuna zurück? Die Chance auf eine erneute Zusammenarbeit ist in den vergangenen Tagen zumindest nicht gesunken. Am Samstag gab der VfB Stuttgart bekannt, dass Spieler und Klub künftig getrennte Wege gehen werden. Thommy ist nun also ablösefrei auf dem Markt.

Für den 27-Jährigen müsste Fortuna allerdings wahrscheinlich auch an die absolute Gehalts-Schmerzgrenze gehen. Und ob der Spieler seine Zukunft dann auch in Düsseldorf in der Zweiten Liga sieht? Offen. Sollten Klaus Allofs und Christian Weber dennoch einen Anlauf nehmen und mit Thommy in Vertragsverhandlungen gehen? Ein Pro und Contra.