Fortuna-Trainer im Interview: Was Funkel am Fußball nervt

Was Funkel am Fußball nervt

Düsseldorf Fortunas Trainer Friedhelm Funkel hat im Interview mit unserer Redaktion Provokationen und Rudelbildungen beim Fußball kritisiert. Der Handball sei in dieser Hinsicht hingegen vorbildhaft.

Zudem erneuerte Funkel seine Kritik an der Handregel, die völlig unterschiedlich ausgelegt werde. „Kein Mensch weiß, wann Hand gepfiffen wird. Es ist ja eine Farce, wie Spieler mit ihren Händen auf dem Rücken in den Zweikampf gehen. Das ist in Wahrheit doch die unnatürliche Körperhaltung. Diese Regel muss klarer werden“, sagte der Coach.

Funkel äußerte sich auch zu seinem Verhältnis zu Vorstandsboss Robert Schäfer, das aber generell nicht mehr so intensiv sei, seit Lutz Pfannenstiel als Sportvorstand im Dezember angestellt wurde: „Wir sind auf einem guten Weg. Ich bin wirklich nicht nachtragend. Mit Lutz habe ich schon viele gute Gespräche gehabt – auch in Bezug darauf, wie wir uns Fortunas Zukunft vorstellen. Und da Lutz nun als Sportvorstand mein erster Ansprechpartner ist, habe ich mit Robert nicht mehr so viel Kontakt. Aber klar gehe ich auch zu Robert ins Büro, wenn ich in der Geschäftsstelle bin.“