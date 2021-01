Zum Jahreswechsel 3/3 : Warum Kamila Benschop der Fortuna dankbar ist

Serie Düsseldorf Zum Jahreswechsel haben wir elf Personen, die dem Verein aus unterschiedlichen Gründen sehr nahestehen, gebeten, ihr ganz persönliches Fortuna-Jahr zu resümieren und ihre Wünsche für 2021 zu formulieren. Vom Oberbürgermeister bis zum Rekord-Fan. Hier der letzte Teil unserer kleinen Reihe.

„Fortuna, ich bin wieder da! Mit Stolz und Freude kümmere ich mich um unsere ausländischen Spieler. Integration und Sprachunterricht für unsere internationalen Spieler aus Polen, Slowenien, Russland, Schweden, Ghana, Griechenland und Kroatien. Es macht unglaublich viel Spaß, die Spieler und Familien in unsere Kultur und unseren Verein zu integrieren und zu sehen, wie sie sich in kürzester Zeit schon so wohl fühlen. In den letzten Monaten blicken wir auf eine aufregende und intensive Zeit zurück, die zudem bereits die ersten Früchte trägt. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten und das Vertrauen!“

„Ich wusste am Anfang selbst nicht, was das Ende meiner Serie mit mir machen würde. Am 16. Mai wusste ich es dann: Fortuna spielte gegen Paderborn, und ich war nicht dabei – nach 870 Meisterschaftsspielen in Folge, die ich im Stadion verfolgen konnte. Es war schlimm, ich habe einige Tränen verdrückt. Doch jetzt kann ich nicht absehen, was das alles langfristig mit mir anstellen wird. Ich fand und finde Fußball im Fernsehen als Ergänzung super, aber es reicht bei weitem nicht aus; Livefußball mit Fortuna ist durch nichts zu ersetzen.