Zum Jahreswechsel 2/3 : Warum Aleks Spengler Fortuna vor allem Geduld wünscht

Serie Zum Jahreswechsel haben wir elf Personen, die dem Verein aus unterschiedlichen Gründen sehr nahestehen, gebeten, ihr ganz persönliches Fortuna-Jahr zu resümieren und ihre Wünsche für 2021 zu formulieren. Vom Oberbürgermeister bis zum Rekord-Fan. Hier der zweite von drei Teilen unserer kleinen Reihe.

„Ich habe viele Trainer bei Fortuna erlebt, 45 insgesamt. Jeder war ein anderer Mensch, von vielen habe ich eine Menge gelernt, das Meiste von Aleksandar Ristic. Das Wichtigste: keine Panik, niemals – immer Ruhe bewahren. Deswegen habe ich in diesem Jahr immer wieder versucht, die Fans darum zu bitten, Ruhe zu bewahren. Es war klar, dass es nach dem Abstieg eine Weile dauern würde, bis die Mannschaft sich findet, aber ich hatte nie das Gefühl, dass zu viel kaputtgegangen war. Ich habe Uwe Klein als Sportvorstand einfach sehr viel zugetraut, und das hat sich – trotz des Rückschlags in Essen – zuletzt auch bewahrheitet.

Geduld ist unfassbar wichtig im Fußball. Ich möchte da nur an Kevin Keegan, damals beim HSV, erinnern: Zu Beginn galt er als Flop, in seiner zweiten Saison wurde er Fußballer des Jahres. Ruhe bewahren ist auch für Fortuna der richtige Weg. Die Geschichte lehrt: Immer wenn die Klubführung die Geduld verloren hat, ist es abwärtsgegangen.“

„Das Jahr hat echt Kraft gekostet. Am Anfang des Jahres kam nach der Ära Funkel ein neuer Trainer und mit ihm die Hoffnung vom Klassenerhalt. Dann kamen die Saisonunterbrechung, die Geisterspiele, ein unnötiger Abstieg und ein holpriger Start in Liga 2. Und das Absurdeste: Bei den wichtigen Momenten konnten wir Fans nicht dabei sein. Am Ende des Jahres ist man in Liga 2 angekommen und froh, wie überraschend gut die Fortuna bislang durch die Coronazeit gekommen ist.“