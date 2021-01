Zum Jahreswechsel 1/3 : Was Fortunen ihrem Verein wünschen

Was Fortunen ihrem Verein wünschen

Serie Zum Jahreswechsel haben wir elf Personen, die dem Verein aus unterschiedlichen Gründen sehr nahestehen, gebeten, ihr ganz persönliches Fortuna-Jahr zu resümieren und ihre Wünsche für 2021 zu formulieren. Vom Oberbürgermeister bis zum Rekord-Fan. Hier der erste von drei Teilen unserer kleinen Reihe.

„Ein Jahr mit Trainerentlassung, Last-Minute-Abstieg und zwei Mal Pokal-Aus gegen einen Viertligisten – auch ohne Corona-Pandemie wäre 2020 ein irres F95-Jahr gewesen. Selbst für Fortuna-Fans, die einiges gewohnt sind. Ganz zu schweigen von Spielen ohne Fans. Aber es war auch ein Fortuna-Jahr, in dem die Fans bewiesen haben, wie sie trotz Abstandsregeln zusammenrücken. Unvergesslich, wie sich im Juni eine ganze Stadt gegen den Abstieg gestemmt hat. Auch wir OB-Kandidaten haben dafür zusammen ein Video gedreht. Geholfen hat es leider nicht.

Beeindruckend dann: Ein großer Teil der Fans verzichtete auf eine Rückerstattung ihrer Dauerkarten-Tickets für Spiele ohne Zuschauer. Und etwa 14.000 kauften wieder eine Dauerkarte – ohne zu wissen, ob sie auch nur ein Spiel vor Ort sehen können. Bei dem Spiel am 26. September gegen Würzburg war ich einer der 7500 Zuschauer im Stadion – mit Heimsieg. Dass Fortuna in der Liga zuletzt vier Mal gesiegt hat und ihr Wohnzimmer nun auch das Impfzentrum Düsseldorf ist, macht Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Fortuna möglichst bald wieder da ist, wo sie hingehört: Auch live inmitten ihrer Fans. Und in der 1. Liga.“