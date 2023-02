Flügelspieler nicht unumstritten Bei diesen drei Statistiken liegt Fortunas Felix Klaus vorne

In jeder Saison gehört Klaus zu den Spielern, die die meisten Fouls herausholen und nicht selten in aussichtsreichen Entfernungen zum gegnerischen Tor. An seinem Talent und seiner Cleverness zweifelt in Düsseldorf keiner. Was fehlt dem Offensivspieler, der einige Einsätze in deutschen U-Mannschaften und der Bundesliga aufzuweisen hat? Die Defensivarbeit scheint nicht die Lieblingsaufgabe vom Routinier zu sein und birgt deshalb das Risiko von Unterzahlsituationen – meist auf der rechten Seite.