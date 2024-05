Siebert-Schock überschattet Kiel-Vorbereitung So geht Torwart Kastenmeier mit Fortuna jetzt ins Saisonfinale

Die Stadt steht hinter dem Verein. Und auch rund um das Trainingsgelände der Fortuna haben sich an diesem Tag wieder etliche Fans eingefunden, die für ein kurzes Zusammentreffen mit den Spielern eine lange Wartezeit in Kauf nehmen. „Der Zuspruch ist schon gestiegen in den vergangenen Monaten. Das war in den Jahren davor nicht so, bedingt durch Corona war es aber auch etwas schwierig“, sagt der gebürtige Regensburger. „Es freut uns sehr, was sich hier entwickelt. Es zeigt, was wir derzeit für die Stadt leisten. Das nehmen wir sehr gerne mit.“