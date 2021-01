Fortunas Trainer geknickt : „Leider haben wir den Punkt teuer bezahlt“

Düsseldorf Beim 3:3 gegen Greuther Fürth musste Shinta Appelkamp bereits nach 28 Minuten ausgewechselt werden. Die Verletzung ist wohl schwerer als zunächst gedacht. Was dem Mittelfeldspieler für eine Pause droht und was die Verantwortlichen bei Fortuna sagen.

Nach 28 Minuten lag Shinta Appelkamp auf dem Rasen der Arena und fasste sich an seinen Oberschenkel. Ohne Einwirkung des Gegners sank er zu Boden. Rouwen Hennings erkannte den Ernst der Lage als Erstes und rannte sofort zu seinem Mitspieler, um ihm bei Gang vom Feld noch ein paar aufmunternde Worte mitzugeben. Die erste Diagnose lautete: Verletzung am Oberschenkel. Bereits Anfang des Jahres hatte er mit Problemen dort zu kämpfen, musste die Partie in Braunschweig aussetzen.