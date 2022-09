Anlässlich des 146. Geburtstags : Was Fortuna-Boss Jobst beim Henkel-Besuch besonders freute

Foto: RPO/rpo, Falk Janning 19 Bilder Alle Trikot-Sponsoren von Fortuna

Düsseldorf Am Montag feierte Fortunas Hauptsponsor Henkel seinen 146. Geburtstag. Zu diesem Anlass lud das Düsseldorfer Traditionsnternehmen die Mannschaft sowie den Vorstand in die Konzernzentrale ein. Was die Verantwortlichen zur Partnerschaft sagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Düsseldorfer Weltkonzern Henkel feierte am Montag seinen 146. Geburtstag. Um diesen Tag feierlich zu begehen, war auch die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in die Firmenzentrale nach Holthausen gereist. Schließlich ist Henkel seit der Saison 2018/19 Haupt- und Trikotsponsor des Düsseldorfer Zweitligisten.

Nach der Ankunft folgte im Foyer eine von Henkel-Chef Carsten Knobel moderierte Talkrunde. Dabei beantworteten die Spieler Fragen der anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns. Als Geburtstagsgeschenk übergaben Fortunas Vorstandsmitglieder Alexander Jobst und Klaus Allofs ein mit der Nummer 146 beflocktes Fortuna-Heimtrikot an Knobel.

Fortunas Mannschaft zu Besuch bei Hauptsponsor Henkel. Foto: Henkel

Anschließend wurden fleißig Autogramme geschrieben und Fotos geschossen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Fortuna-Schals verteilt. Und auch beim Torwandschießen konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Henkel Trikots und Tickets für Fortuna-Heimspiele gewinnen. „Es war besonders schön zu sehen, wie eng die Verbindung zwischen Henkel und der Fortuna ist“, sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst. „Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben uns in unseren Farben empfangen. Das ist eine gewachsene, aber vor allem gelebte Partnerschaft, die uns mit antreibt, das Beste zu geben.“

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Das sagen Fortunas Fans zum Akustik-Problem in der Arena

Und auch Knobel befand den Tag als gelungen. „Wir feiern den 146. Henkel-Geburtstag und welch schönere Gelegenheit gibt es, diesen gemeinsam mit Menschen zu begehen, denen Henkel am Herzen liegt“, erklärte der CEO. „Deshalb freut es mich, dass so viele Henkelaner das gesamte Fortuna-Team auf dem Henkel Campus willkommen heißen konnten.“

Für Fortuna hat die Partnerschaft eine sehr große Bedeutung. Dem Vernehmen nach können sich die Düsseldorfer auf eine jährliche Einnahme von rund zwei Millionen Euro freuen, was sie im Liga-Vergleich gut dastehen lässt. Kostenpflichtiger Inhalt In einem Interview mit unserer Redaktion antwortete Knobel im Juli auf die Frage, ob es trotz Kostendrucks beim Sponsoring von Fortuna bleiben werde: „Henkel ist schon lange guter und verlässlicher Partner der Fortuna, unabhängig davon in welcher Liga die Mannschaft spielt. Nun freuen wir uns auf die nächste Saison, in der die Fortuna hoffentlich wieder um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen wird.“

(pab)