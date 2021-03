Dritte Karriere : Was Fortunas Ex-Trainer Norbert Meier jetzt macht

Düsseldorf Er war Bundesliga-Profi und sogar Nationalspieler, später wurde er ein erfolgreicher Trainer. Jetzt will Norbert Meier seine dritte Karriere im Profifußball starten: was der langjährige Coach von Fortuna Düsseldorf jetzt auf der Agenda hat.

„Und selbst wenn man niemals im Leben nie sagen sollte: Wenn ich einmal so etwas sage, dann wird es im Normalfall auch so bleiben“, betont der heute 62-Jährige. Aber so ganz vom Fußball lassen – das kann und will er nun doch nicht. So hat er nun seine dritte Karriere im Fußball gestartet: als Spielerberater. In einer Branche also, die nicht immer den allerbesten Ruf genießt.