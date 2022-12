Ex-Sportvorstand verteidigt sich Diese Ansage macht Pfannenstiel seinen Kritikern bei Fortuna

Davon kann aktuell keine Rede sein. Die Bilanz des Stürmers liest sich ausgezeichnet. Sechs Tore, sechs Vorlagen in 17 Ligaspielen, dazu noch ein Tor und eine Vorlage in zwei Pokalspielen – Kownacki ist in dieser Saison richtig gut in Form. Nun meldet sich der Mann zu Wort, der Kownacki einst in die Landeshauptstadt geholt hat. „Ich hoffe, dass jetzt auch der Letzte in Düsseldorf kapiert, warum wir Dawid damals geholt haben“, sagt Lutz Pfannenstiel im Gespräch mit dem „Express“.