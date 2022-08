Andre Hoffmann als Mentor : Was Fortunas Kapitän Debütant Bunk zutraut

Foto: dpa/Jonas Güttler 56 Bilder Diese Spieler waren Kapitän bei Fortuna

Düsseldorf Andre Hoffmann ist noch recht frisch in seinem Amt, doch er füllt es bereits mit großem Engagement aus. Und vor allem geht er mit sehr gutem Beispiel voran. Im Gespräch verrät er, was noch besser werden muss bei Fortuna – und was ihn mit Daniel Bunk verbindet.