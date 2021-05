Kostenpflichtiger Inhalt: 0:2 in Köln : Was Fortunas U23 aus der Niederlage mitnehmen kann

Steffen Meuer. Foto: Heiko van der Velden

Analyse Köln Fortunas Regionalliga-Fußballer erleiden in Köln eine 0:2-Niederlage, die sie durchaus hätten vermeiden können. Letztlich scheitert die „Zwote“ an fehlender Körpergröße, schwacher Chancenverwertung – und am Gegenwind.