Ergebnis unserer Leser-Umfrage Was die Fortuna-Fans von der Kaderplanung halten

Thomas Uhling: „Ich finde es angesichts der finanziellen Umstände absolut richtig, dass die Herren Allofs und Weber sich auf solche Spieler beschränkt haben, die bezahlbar zur Verfügung standen und auch sofort weiterhelfen konnten oder können. Nach Perspektiv-Spielern soll und muss man in der eigenen ,Zwoten’ und im NLZ suchen; auch dafür hat man ja gerade Thioune als Trainer geholt! Und die Erfolge der letzten zwei Jahre geben da sehr recht, King Manu dürfte wohl der nächste Treffer werden. Weiter so! Ob ein Zoller wirklich geholfen hätte? Ich habe erhebliche Zweifel. Wenn dann im Winter wirklich noch ein oder zwei genau passende Spieler auf dem Markt sind – warum nicht!? Vor allem aber: Zimmermann halten! Aber eines ist und bleibt – gerade bei dem kleinen Kader und dem leider durch die Umstände nicht zu verhindernden Abgang von Kownacki – in keiner Weise nachvollziehbar, nämlich dass man Hennings in die Wüste nach Sandhausen gejagt hat. Er wäre sehr gerne geblieben, hätte keine Ablöse gekostet und wäre mutmaßlich auch mit einem stärker leistungsabhängigen Vertrag zufrieden gewesen. Auch wenn er nicht mehr ganz so schnell ist, ist er immer noch ein herausragender Wandspieler und zudem auch noch torgefährlich, wenn man ihn denn richtig anspielt – und besser als Ginczek (in der Relation von Preis und Leistung der größte Fehleinkauf überhaupt) allemal.“