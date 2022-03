Antworten auf die wichtigsten Fragen : Was Thiounes Corona-Infektion für Fortuna bedeutet

Düsseldorf Fortunas Trainer Daniel Thioune hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 47-Jährige hat sich unverzüglich in Isolation begeben. Was bedeutet das für die Mannschaft? Wer coacht das Team nun? Wird das Spiel gegen Paderborn abgesagt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Eigentlich hätte der Start in die Woche bei Fortuna so schön sein können. Mit dem Sieg gegen den FC Ingolstadt konnten die Düsseldorfer starke zehn Punkte in den vergangenen vier Partien sammeln. Doch am Montag wurde die Stimmung ziemlich getrübt.