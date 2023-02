Auch Niemiec‘ erstes Profi-Tor ein Thema Was der Spielausfall für Fortunas U23 bedeutet

Fortunas erste Mannschaft trifft am nächsten Samstag auf Jahn Regensburg, während es für die U23 am Sonntag zu Hause gegen den SV Rödinghausen weitergeht. Für welche Mannschaft Jona Niemiec dann aufläuft, bleibt abzuwarten. Trainer Michaty will sich von der kurzfristigen Spielabsage jedenfalls nicht beeinflussen lassen und blickt nach vorne: „Montag starten wir ganz normal die Vorbereitung auf Rödinghausen, so wie wir das sonst auch getan hätten.“