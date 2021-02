Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute ist Spieltag! Fortuna gastiert beim 1. FC Heidenheim. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Wir tickern selbstverständlich live.

So ist es um das Personal bestellt Die verletzten Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha fahren nicht mit zur Schwäbischen Alb, die gesperrten Florian Hartherz und Dawid Kownacki ebenfalls nicht. Felix Klaus hat am Samstag das Abschlusstraining mitgemacht und saß auch im Bus in Richtung Heidenheim.

Foto: dpa/Marcel Kusch Infos So viele Punkte reichten in den vergangenen Jahren zum Aufstieg

Das haben wir heute im Angebot Wir haben ein Exklusiv-Interview mit Heidenheims Trainer Frank Schmidt im Angebot. Außerdem gibt es vor dem Spiel auch noch eine ordentliche Ladung Senf drupp von 1Live-Moderatorin Sophie Schramm.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 28. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 1932. Damals teilte sich Fortuna mit dem VfL Benrath im Zuge der Bezirksmeister die Punkte. 30.000 Fans pilgerten aus dem gesamten Großraum Düsseldorf nach Stockum.

Zunächst agierten beide Teams vorsichtig, fast schon nervös. Man merkte den Mannschaften an, dass niemand den ersten Fehler machen wollte. Der VfL traute sich zuerst aus der Deckung und drängte Fortuna immer mehr in ihre eigene Hälfte. Der beste Mannschaftsteil der Fortuna war allerdings das Abwehrduo Trautwein und Bornefeld. Und kamen die Benrather doch einmal an ihnen vorbei, stand der Torwarthühne Willy Pesch bereit. Deshalb kam Fortunas Führungstreffer in der 24. Minute eher überraschend. Nach einen Abwehrfehler sah auch Benraths Keeper Wildhagen unglücklich aus. Felix Zwolanowski war der lachende Dritte und brauchte den Ball nur noch einschieben.

Nach Wiederbeginn waren noch nicht alle Zuschauern wieder auf ihren Plätzen, da köpfte Rasselnberg, nach einer Zuckerflanke, den hochverdienten Ausgleich. In der Folge arbeiteten sich die Teams aneinander ab, ohne weitere Tore erzielen zu können. Fortuna war nun unter Zugzwang und musste in Elberfeld unbedingt SW Barmen schlagen, wollte sie sich noch Hoffnung auf die Bezirksmeisterschaft machen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich wie gewohnt im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)