Düsseldorf bleibt Spitzenreiter Was der Schlüssel für den Erfolg von Fortuna ist

In der Zweiten Liga geht es nicht in erster Linie darum, wer den größten Geldbeutel zur Verfügung hat. Würde daraus sportlicher Erfolg unmittelbar resultieren, der Hamburger SV hätte wohl schon längst den Sprung zurück in die Bundesliga geschafft. Geld schießt Tore, aber eben nicht nur. Wichtigster Erfolgsfaktor im Unterhaus des deutschen Fußballs ist es, mit einer eingespielten Mannschaft in eine Spielzeit zu gehen.