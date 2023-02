Achtelfinal-Duell am Mittwoch Was der Pokal für Fortuna und Nürnberg bedeutet

Diesmal geht es allerdings gar nicht um Punkte, sondern um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Und irgendwie ist es für beide schon so etwas wie die letzte Ausfahrt aus einer Saison, die sich so wieder einmal kaum jemand erhofft hatte. „Es ist klar, dass sich ein Auftritt wie bei unserem 1:4 in Paderborn nicht wiederholen darf“, sagt Fortunas Trainer Daniel Thioune deutlich. „Klar ist aber auch: Wir kommen zwar aus einer nicht so tollen Situation, aber andere Klubs in der Liga würden vielleicht immer noch gern mit uns tauschen.“