Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Fortunas Chefcoach Uwe Rösler hat sich entschieden, seinen Kader bis einschließlich Freitag täglich zum Training in den Arena-Sportpark zu beordern. Nach dem Freundschaftsspiel heute Mittag gegen Verl ist am anschließenden Wochenende aber für die Profis Freizeit angesagt.

So ist es um das Personal bestellt Thomas Pledl wurde am Montag erfolgreich operiert, fällt aber mit seiner schweren Knieverletzung natürlich für den Rest der Saison aus. Emmanuel Iyoha trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz im Testspiel gegen den SC Verl kommt aber noch zu früh. Bei Shinta Appelkamp muss man ebenfalls noch abwarten.

Das haben wir heute im Angebot Wir steigen ganz tief in Fortunas 125-jähriger Geschichte ein und küren die besten Düsseldorfer Torjäger. Außerdem werden wir natürlich auch nicht das Testspiel um 13 Uhr gegen Verl vernachlässigen. Wir tickern selbstverständlich live und werden die Partie im Nachhinein noch ausführlich analysieren.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 26. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1944. Damals war der letzte Spieltag der Saison 1943/44 seinen Schatten voraus. Es war nicht selbstverständlich, dass die fünfte Fußball-Kriegsspielsaison trotz widrigster Umstände termingerecht zu Ende ging. Vor dem Spiel bei Union Krefeld war die Ausgangssituation für Fortuna eindeutig. Nur ein Sieg würde den akut abstiegsbedrohten Flingerer den Klassenerhalt bescheren.

Gastgeber Union Krefeld, während der gesamten Saison gnadenlos unterlegen, mussten sogar ein Spiel am grünen Tisch abschenken, da sie keine elf Spieler zusammentrommeln konnten. Ganze zwei Punkte auf der Habenseite spiegelten das Dilemma des Absteigers wider. Auf dem Papier stand Fortuna demnach ein Spaziergang bevor.

Erwartungsgemäß brachte Kriegsgastspieler Lehmann die Rot-Weißen dann auch früh in Führung. Als Union dann auch noch einen Spieler durch Verletzung verlor, schienen die Würfel gefallen zu sein. Doch bei den wenigen Düsseldorfer Fans, die sich trotz möglicher Gefahren über den Rhein gewagt hatten, schaute man zur Halbzeit in entsetzte Gesichter. Was war gesehen? Zunächst glichen die dezimierten Unioner die Partie nach einem groben Abwehrfehler aus, um fast mit dem Pausenpfiff per Foulelfmeter sogar das 2:1 zu erzielen.

In der Halbzeit stellte Fortuna um. Knöd Bender wechselte auf Linksaußen – ein Wechsel mit torreichen Folgen. Fortan führte fast jeder Düsseldorfer Angriff zum Torerfolg. Die Krefelder, die seit Wiederbeginn nur noch zu Neunt erschienen, kamen brutal unter die Räder, gleich sieben Mal raschelte es im Karton der Seidenstädter. Kutty Krüger (4) und Georg Gawliczek (3) teilte sich brüderlich die Treffer, die den Klassenerhalt für Fortuna brachten.

Es sollte die letzte komplette Saison vor Kriegsende bleiben. „König Fußball“ hatte dem Krieg lange die Stirn gezeigt und der Bevölkerung ein wenig Ablenkung verschafft. Doch die Lage spitze sich in den kommenden Monaten immer weiter zu, bis der Ligabetrieb schließlich zum Erliegen kam.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter mittendrin im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

