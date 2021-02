Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Ralf Voigt köpft das entscheidende Tor in Aachen. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Wie schon am Vortag wird im Arena-Sportpark einmal am Vormittag trainiert. Danach geht es Schlag auf Schlag. Erst spricht Winterzugang Felix Klaus in einer Videorunde mit den Düsseldorfer Medien; als früherer Hannoveraner hat der Außenstürmer sicher einiges zum nächsten Zweitligaspiel am Sonntag zu sagen. Anschließend stellt sich Cheftrainer Uwe Rösler um 13.30 Uhr den Fragen der Pressevertreter.

So ist es um das Personal bestellt Keine besonderen Nachrichten – und das sind in diesem Fall gute Nachrichten. Stand jetzt ist bis auf den im Wiederaufbau-Training befindlichen Emmanuel Iyoha jeder Stammspieler einsatzbereit. Daran änderte auch die bisherige Trainingswoche nichts.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben mit Rouwen Hennings gesprochen und ihn gefragt, wie er die bisherige Saison der Fortuna bewertet. Außerdem küren wir Fortunas Social-Media-König und erklären, warum Düsseldorf eine gute Adresse für Leihspieler ist.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 19. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 1994, als Fortuna den entscheidenden Schritt in Richtung Oberliga-Meisterschaft ging. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubeln der circa 7000 Fortuna-Fans auf dem Aachener Tivoli keine Grenzen mehr. Soeben hatten sich die Fortunen nach 90 aufreibenden Minuten durch einen 1:0-Erfolg bei Alemannia Aachen ihres wohl größten Aufstiegskonkurrenten entledigt

Held des Tages war Abwehrrecke Ralf Voigt, der in der 72. Minute einen Kopfball ins Aachener Tor wuchtete. Zuvor waren 20.000 Zuschauer vor der Saisonrekordkulisse der Oberliga-Nordrhein Zeuge einer kampfbetonten Partie geworden, die Fortuna letztlich aber hochverdient gewann. Die Rot-Weißen ließen die Alemannen nie zur Entfaltung kommen. Aachen erspielte sich kaum eine nennenswerte Torchance.

Viel Spektakuläres war den Besuchern des Schlagerspiel bis zu dieser 72. Spielminute nicht geboten worden, dafür stand aber vielleicht auch zu viel auf dem Spiel. Bezeichnend wohl auch die Entstehung des Tor des Tages: Petr Rada platzierte einen Freistoß punktgenau auf Voigt, der unbedrängt aus kurz Distanz einnickte.

Präsident Hauswald und Trainerlegende Ristic strahlten nach Spielende um die Wette, denn nun war der Weg für Fortuna frei Richtung Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga. Erwähnenswert: Die Flingerer spielten anschließend noch eine perfekte Rückrunde und gaben nicht einen einzigen Punkt ab

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)