Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Paul Janes. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Um elf Uhr trainiert dich Mannschaft und bereitet sich auf die Partie am kommenden Montag gegen Holstein Kiel vor. Um 13.30 Uhr folgt dann die Pressekonferenz mit Cheftrainer Uwe Rösler.

So ist es um das Personal bestellt Jakub Piotrowski trainierte am Dienstag nach überstandener Covid-19-Infektion erstmals wieder mit der Mannschaft. Emmanuel Iyoha tritt nach seiner Muskelverletzung noch etwas kürzer, Shinta Appelkamp läuft nach seinem Muskelfaserriss immerhin schon wieder.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben exklusiv mit Aufsichtsratschef Björn Borgerding gesprochen. Er spricht unter anderem über die Ziele die Fortuna hat und die Aufgaben, die sich nach der Corona-Pandemie auftun werden. Außerdem gibt es noch einen Kommentar über Fortunas Schwäche in Spitzenspielen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 5. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 1933. Damals gastierte Fortuna beim SC Sonnborn 07. Die Düsseldorfer gewannen mit 8:2. Lediglich 2000 Zuschauer sahen den 15. Sieg im 15. Meisterschaftsspiel der Düsseldorfer Rothosen.

Die erste Viertelstunde der Partie ging überraschend an die Hausherren, die bereits in Minute sechs in Führung gingen. Im Anschluss ließ Fortuna aber keine Zweifel daran, wer auf den Spielfeld das Sagen hatte. Bis zum Pausentee sorgte Zillegens, Janes und Zwolanowski für einen beruhigenden 3:1-Zwischenstand.

Der Druck der Düsseldorfer hielt auch in Abschnitt zwei unvermittelt an. Die Bergischen kamen teilweise minutenlang nicht aus ihrer Spielfeldhälfte, was Fortunas frierenden Torhüter Willy Pesch dazu veranlasste, Spaziergänge bis zur Mittellinie zu unternehmen. Die Tore fielen zwangsweise wie frisches Obst. Fünf weitere Treffer waren die Ernte. Besonders tat sich dabei Hermann Zillegens hervor, der noch dreimal für seine Farben ins Schwarze traf. Leider verstarb der hoffnungsvolle Nachwuchsstümer am 16. Mai 1933, nur wenige Tage vor seinem 20. Geburtstag.

Fortuna hielt sich damit auch im 15. Meisterschaftsspiel der Saison schadlos. Wahrlich meisterlich. Apropos meisterlich: Durch den gleichzeitigen Punktverlust des Tabellenzeiten konnte die Flingerer bereits drei Spieltage vor Saisonschluss die Meisterschaft der Gruppe B einfahren. Der erste Meilenstein für die bis heute einzige Deutsche Meisterschaft war damit gelegt

