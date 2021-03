Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Emmanuel Iyoha. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der VfL Bochum, der am Montag 3:0 in Düsseldorf gewann, macht in der Länderspielpause jetzt drei Tage frei. Fortunas Chefcoach Uwe Rösler hat sich indes entschieden, seinen Kader bis einschließlich Freitag täglich zum Training in den Arena-Sportpark zu beordern; frei ist in Düsseldorf dann das kommende Wochenende. Heute steht am Vormittag eine Einheit an.

So ist es um das Personal bestellt Thomas Pledl wurde am Montag erfolgreich operiert, fällt aber mit seiner schweren Knieverletzung natürlich für den Rest der Saison aus. Emmanuel Iyoha hat sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch schon wieder leicht mit der Mannschaft trainiert, ein Einsatz im Testspiel am Freitag gegen den SC Verl kommt aber zu früh nach seiner Muskelverletzung. Bei Shinta Appelkamp muss man ebenfalls noch abwarten.

Das haben wir heute im Angebot Wir erklären, wieso die kommende Saison in der Zweiten Liga den Fans von Fortuna viel mehr Freude bereiten könnte. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie sich Fortuna als Klub gegen Antisemitismus engagiert.

Foto: Frederic Scheidemann Infos So reagiert das Netz auf Fortunas geplatzten Aufstiegstraum

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 25. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1978. Damals verlor Fortuna Grenzland. Da das Mönchengladbacher Stadion am Bökelberg umgebaut wurde, wich man ins Rheydter Grenzland-Stadion aus. Die Stadt Mönchengladbach hatte das Stadion des unterklassigen Rheydter SV aufwendig hergerichtet, unter anderem wurde eine Zusatztribüne errichtet. Die Zuschauerkapazität wurde so auf 27.000 mögliche Besucher aufgestockt.

Fortuna wollte bei amtierenden Deutschen Meister unbedingt punkten, um in Reichweite der Qualifikationsplätze für den Uefa-Pokal zu bleiben. Die Gladbacher kamen mit schweren Beinen vom Hinspiel des Weltpokalendspiels in Argentinien zurück ins verregnete Deutschland. Fortuna nutzte den Jetlag der Borussen und legte eine famose erste Halbzeit auf dem Rheydter Morast hin. Lohn war bereits die frühe Führung durch Klaus Allofs (11.). Besonders Gerd Zewe brillierte bei dem Rot-Weißen.

Direkt nach Wiederbeginn die vermeintliche Entscheidung. Gerd Zewe zirkelt einen Freistoß unhaltbar in den rechten Knick des Gladbacher Gehäuses (47.) Die Messe schien gelesen. Doch Fortuna hatte die Rechnung ohne den unglaublichen Willen des Deutschen Meister gemacht. Innerhalb von lediglich neun Minuten (73. bis 82.) drehten die Niederrheiner das Derby.

Trainer Dietrich Weise war nach Spielschluss so erzürnt, dass er seine Spieler Lund und Schmitz als „Schlappschwänze“ titulierte – die Nerven des sonst so besonnenen Übungsleiter lagen blank. Die internationalen Plätze rückten nach dieser durchaus unnötigen Niederlage in weite Ferne. Letztlich war Fortuna doch in Europa am Start. Double-Sieger 1. FC Köln machte es möglich.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter mittendrin im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

