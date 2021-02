Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler (r.) und Edgar Prib. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Um elf Uhr trainiert die Mannschaft und bereitet sich auf die Partie am kommenden Samstag gegen Jahn Regensburg vor. Um 13.30 Uhr folgt dann die Pressekonferenz mit Cheftrainer Uwe Rösler.

So ist es um das Personal bestellt Das Spiel gegen Kiel brachte keine neuen Verletzten hervor. Alfredo Morales, der aufgrund einer Rückenblockade kurzfristig ausfiel, wird im Laufe der Woche zurück im Mannschaftstraining erwartet und könnte schon in Regensburg wieder dem Spieltagskader angehören. Am Dienstag absolvierte er eine individuelle Laufeinheit.

Das haben wir heute im Angebot Wir haben fünf Punkte gesammelt, wieso Uwe Rösler weiterhin mit Fortuna die Wende schaffen kann. Außerdem haben wir noch ein exklusives Interview mit Kapitän Adam Bodzek im Angebot.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 11. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 1934. Passend zum heutigen Tag gab es auch damals ein dreifaches Düsseldorfer „Helau“. Fortuna gastierte am Karnevalssonntag in Wuppertal-Barmen. 30 Minuten vor dem Anpfiff wurde die Anlage polizeilich gesperrt. Der Barmer Nordpark war mit annähernd 10.000 Zuschauer bis auf den letzten Platz gefüllt.

Fortuna spielte als amtierender Deutscher Meister eine holprige Saison. Erst in den letzten Woche gelang es ihr, gegenüber den scheinbar schon enteilten Teams vom VfL Benrath und Duisburg 48/99, Boden gut zu machen. Das Spielfeld auf dem „Mallak“ war nach einsetzender Schneeschmelze stellenweise knöcheltiefer Morast. Meister-Trainer Heinz Körner wählte unter diesen Voraussetzungen die richtige Taktik. Aus einer verstärkten Defensive, setzte er auf Konterfußball.

Fortunas Läuferreihe, mit den bestens aufgelegten Bender und Janes, entschied die Partie zu Gunsten der Gartenstädter. Sie hielten die Barmer geschickt vom eigenen Gehäuse fern und setzten die Düsseldorfer Spitzen spielentscheidend ein. Neben der taktischen Meisterleistung hatte die Rot-Weißen auch das nötige Glück, die gewinnbringenden Tore zum richtigen Zeitpunkt zu erzielen. So konnten die Fortunen mit zwei wichtigen Punkten im Gepäck die Heimreise antreten und die Grundlage für einen feuchtfröhlichen Rosenmontag legen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

