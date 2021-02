Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Fortunas Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nicht viel. Heute haben die Spieler einen trainingsfreien Tag. Einige werden die Zeit nutzen, um sich ausgiebig um die Familie zu kümmern. Freizeit im Freien ist während der Corona-Pandemie ja nur eingeschränkt möglich.

So ist es um das Personal bestellt Jakub Piotrowski trainierte am Dienstag nach überstandener Covid-19-Infektion erstmals wieder mit der Mannschaft. Emmanuel Iyoha tritt nach seiner Muskelverletzung noch etwas kürzer, Shinta Appelkamp läuft nach seinem Muskelfaserriss immerhin schon wieder.

Das haben wir heute im Angebot Ist Ihnen schon aufgefallen, dass Fortuna seit längerer Zeit keinen Platzverweis mehr kassiert hat? Was hat sich geändert? Wo liegen die Gründe? Wir erklären es. Außerdem blicken wir auf den Tag zurück, als Wolf Werner sich von Kommentator Wolff Fuss „durchbeleidigt“ fühlte.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 4. Februar. Wir reisen zurück ins Jahr 1978. Damals gewann Fortuna souverän beim Hamburger SV. Neuer Manager des HSV war Günter Netzer, der während der 90 Minuten wie drei Tage Regenwetter dreinschaute.

Fortuna lieferte ein nahezu perfektes Auswärtsspiel an der Waterkant. Gerd Zewe, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Nominierung für den WM-Kader machen konnte, brillierte in dieser Begegnung. Neben seiner Genialität als Düsseldorfer Libero wusste der Blondschopf in dieser Partie auch als Torschütze des Führungstreffers zu gefallen. Das Nationalkeeper Rudi Kargus (er hütete später auch einmal Fortunas Kasten) in dieser Szene recht unglücklich aussah, dürfte Zewe reichlich wenig interessiert haben. Sein 28 Meter Schuss hatte seinen Zweck jedenfalls erfüllt.

Die Hamburger kamen erst in den letzten Minuten des ersten Abschnittes etwas auf, retteten die Leistungssteigerung allerdings nicht mit über den Pausentee. Und so spielte Fortuna auch im zweiten Durchgang aus einer umsichtigen Abwehr heraus brandgefährlichen, modernen Konterfußball. Die Vorentscheidung fiel bereits kurz nach Wiederanpfiff. Klaus Allofs schnappte sich das Leder und brachte ihn zur hochverdienten 2:0-Führung für die Fortuna im Netz des HSV unter. Weitere drei Hochkaräter ließen die Flingerer im Anschluss liegen, ehe Wolfgang Seel den Hanseaten gewinnbringend den Zahn zog (88.).

Siege bei Hamburger SV gehören auch heute noch nicht zum Düsseldorfer Alltag. In 23 gemeinsamen Bundesligajahren siegten die Rot-Weißen lediglich dreimal an der Elbe. Dieser glatte, hochverdiente Erfolg darf also getrost als besonders erwähnenswert eingestuft werden.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag sind unsere Fortuna-Reporter wieder auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)