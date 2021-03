Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Andre Hoffmann und Kevin Danso im Spiel in Sandhausen. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach zwei freien Tagen versammelt sich der Fortuna-Tross zu der ersten Trainingseinheit vor dem Spiel am kommenden Montag gegen den VfL Bochum.

So ist es um das Personal bestellt Vor allem Felix Klaus, Shinta Appelkamp und Alfredo Morales werden den zweiten freien Tag in Folge genutzt haben, ihre Blessuren weiter auszukurieren. Thomas Pledl und auch Emmanuel Iyoha fehlen ohnehin länger, Ersterer sogar für den Rest der Saison.

Das haben wir heute im Angebot Wir blicken zurück auf Fortunas verrücktes Corona-Jahr. Außerdem haben wir noch ein Interview mit Angreifer Steffen Meuer im Angebot, der erklärt, wieso er zur kommenden Saison die Düsseldorfer in Richtung Mönchengladbach verlässt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 16. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1952. Damals gewann Fortuna mit 7:4 gegen die Sportfreunde Katernberg. Dabei waren die Vorzeichen alles andere als rosig. Fortuna ging wieder einmal am Stock. Die Saison bog in die Zielgerade ein und der Düsseldorfer Altmeister befand sich auf einem Abstiegsplatz. Doch Düsseldorf stand hinter ihrer Fortuna. 20.000 Zuschauer gegen die Sportfreunde Katernberg, dass zeugte von großartiger Unterstützung von den Rängen. Und Fortuna dankte es mit schier unglaublichen 90 Minuten Angriffsfußball.

Den Torreigen eröffneten die Flingerer bereits in Minute sechs. Erich Henne konnte das erste Tor für seine Farben zu erzielen. Dieser frühe Treffer war eine Art Befreiung für die Rot-Weißen und damit das Intro für ein Torfestival. Fortuna blieb dran und legte nach. Willi Nagelschmidt (24.) und Horst Wuttke (34.) schraubten den Vorsprung auf ein beruhigendes 3:0.

Eine Bratwurst oder ein Kaltgetränk sollte man sich an diesem Tag tunlichst genau in der Pause geholt haben, denn sonst hatte man bis zu drei Tore schnell verpasst. Zunächst verkürzten die Gäste noch vor dem Pausentee (44.), direkt nach Wiederbeginn stellten Nagelschmidt (46.) und Hans Fandel (48.) das Ergebnis aber auf 5:1. Das muntere Scheibenschießen war damit aber längst nicht beendet. Nach einer besinnlichen Phasen nahm die Partie ab der 75. Minuten wieder ordentlich Fahrt auf. Dem 5:2 (75.) der Sportfreunde folgten die Treffer sechs und sieben für die Hausherren. Matthes Mauritz im direkten Gegenzug (76.) und Hänschen Müller (82.) durften sich feiern lassen. Unnötig waren hingegen die beiden Treffer der Katernberg zum Endergebnis von 7:4. Alles in allem war es aber ein gelungener Nachmittag in Stockum. Gleich elf Tore bekamen die Zuschauer im Rheinstadion zu sehen – und das Wichtigste: Fortuna verließ den Platz als Sieger!

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag bleiben unsere Fortuna-Reporter mittendrin im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)