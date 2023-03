Vertrag läuft 2024 aus Diesen Geheimplan gibt es bei Fortuna mit Kastenmeier

Für Florian Kastenmeier geht seine Karriere so langsam in die entscheidende Phase. Er ist jetzt 25 Jahre alt, und die Frage stellt sich, ob und wie er sich noch weiterentwickeln kann. Einer der besten Torhüter mit dem Ball am Fuß nicht nur in der Zweiten Liga – solche Qualitäten findet man nur bei einer Handvoll Schlussleute hierzulande. Auf der anderen Seite einer, der immer wieder grobe Böcke in seinem Spiel hat. Fehler, die seinem Team arge Probleme bereiten können.