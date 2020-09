Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Wieder am Ball: Nana Ampomah. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute wird wieder etwas dosierter trainiert mit Blick auf den Pflichtspielauftakt mit dem Pokalspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (18.30 Uhr). Der Hauptbelastungstag der Woche mit zwei Einheiten – eine am Vor-, eine am Nachmittag – war gestern. Besonders am Nachmittag hat Trainer Uwe Rösler die Zügel noch einmal angezogen. Aufgrund der Hygieneregeln sind die Übungseinheiten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Das ist auf dem Transfermarkt los Uwe Klein ist derzeit schwer zu erreichen. Entweder ist sein Telefon besetzt oder er steckt in irgendwelchen Sitzungen fest. Viele dieser Meetings sind mit dem Wort „Strategie“ betitelt. Der Sportvorstand bastelt noch immer an den letzten Zügen des neuen Kaders – und probiert zaghaft, vielleicht sogar noch ein paar Spieler loszuwerden. Offiziell sagt er, niemand sei bisher an ihn wegen eines Wechselwunsches herangetreten. Einzig Kenan Karaman hat nun den Weg über die Öffentlichkeit gesucht. Gesprochen haben Klein und der türkische Nationalspieler aber noch nicht.Auch andere Spieler könnten bis zum 5. Oktober noch vorstellig werden. Einige Kandidaten gibt es durchaus im Kader (z.B. Nana Ampomah). Was Zugänge angeht: alles beim Alten. Weiter ist die Defensive das größte Thema für Klein. Es gibt aktuell noch bis zu drei offene Stellen: zwei in der Innenverteidigung, eine für die linke Außenbahn (Siebert, Koutris und Mister X).

So ist es um das Personal bestellt Während Dawid Kownacki noch eine Weile brauchen wird, bis er wieder eine Option fürs Mannschaftstraining ist, sind Nana Ampomah (beide Regeneration nach Covid-19-Infektion) und Kevin Danso (muskuläre Probleme) am Dienstagnachmittag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Während Ampomah die komplette, knapp 80-minütige Einheit mitmachte, setzte Danso am Ende aus und absolvierte noch individuelle Läufe. Nur Lauftraining war gestern auch für Emma Iyoha angesagt, den ebenfalls muskuläre Probleme plagen.

Torwart Florian Kastenmeier konnte bei beiden Einheiten voll mitmachen. Er soll das Tor gegen Ingolstadt hüten. Nach Wunsch von Trainer Rösler sollen dann auch Danso und Ampomah Optionen für den Kader oder gar für die Startelf sein.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Die Saison steht bevor, eine Analyse des Kaders steht an – im ersten Teil geht es um die Torhüter: Florian Kastenmeier gegen Raphael Wolf liefern sich das Duell um die Nummer eins. Wir wissen, wer derzet die Nase vorn hat. Zudem: Dawid Kownacki – der Pole galt als neuer Robert Lewandowski. Doch diverse Verletzungen und nun das Corona-Virus haben ihn immer wieder zurückgeworfen. Die Verantwortlichen in Düsseldorf wollen ihn behutsam wieder aufbauen. Es wird kein leichter Weg für den 23-Jährigen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 9. September 1956 – Der VfL Bochum empfängt Fortuna zum Gastspiel vor 30.000 Zuschauern im Stadion an der Castroper Straße. Eine durchaus turbulente Partie, an deren Ende die Zuschauer sieben Tore zu sehen bekamen. Fortuna führte nach dem ersten Durchgang 3:1, doch dann drehten die Hausherrn mächtig auf. Die Niederlage wurde hernach Stopper Erich Juskowiak angekreidet, der einen Elfer verursachte und auch sonst sich einige Wackler in der Defensive leistete.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Bernd Jolitz im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

