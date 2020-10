Was der Freitag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Uwe Rösler (li.), Klaus Allofs und Uwe Klein. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem Testspiel bei Borussia Mönchengladbach am Donnerstag (0:4) steht heute nur individuelles Training für die Rekonvaleszenten an. Die Spieler, die gestern lange auf dem Platz standen, haben zudem die Möglichkeit, sich von den Physiotherapeuthen behandeln zu lassen. Samstag und Sonntag ist trainingsfrei. Am Montag ruft Trainer Uwe Rösler seine Mannen wieder auf dem Rasen neben der Arena zusammen.

So ist es um das Personal bestellt Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme), Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) fallen aus. Auf dem Trainingsplatz wird es nicht voller. Kostenpflichtiger Inhalt Auch, weil obendrein noch Edgar Prib errneut verletzt ist. Fortuna will nun der Ursache für die vielen Verletzungen auf den Grund gehen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Wer könnte der ominöse Kreativspieler sein, den Fortuna noch holen möchte? Nach Schließung des Transferfensters muss es ein Spieler ohne Verein sein. Wir haben eine Auswahl an vertragslosen Spielern zusammengestellt. Und: Was läuft nun mit Jamil Siebert? Bekommt er eine faire Chance und seinen ersten Profivertrag, oder nicht? Wir haben mit seinem Berater über den Wasserstand gesprochen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 9. Oktober 1979. An diesem Tag entband der Vorstand von Fortuna Trainer Hans-Dieter Tippenhauer. Schon drei Tage zuvor, als Schiedsrichter Michel die Partie des 8.Spieltages der Saison 1979/80, Fortuna gegen den VfL Bochum abpfiff, ließen sich die Folgen der 1:4 Heimniederlage erahnen. Die „Tippi“-Ära war die wohl erfolgreichste Amtszeit eines Übungsleiters der Vereinsgeschichte: Erster DFB-Pokalsieg Fortunas, Finalteilnahme im Europapokal der Pokalsieger, ein 7:1 Heimsieg gegen den großen FC Bayern und Fortunas höchster Bundesliga-Auswärtssieg in Darmstadt (6-1) rundeten die erfolgreiche Zeit Tippenhauers bei den Rot-Weißen ab.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Freitag sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

