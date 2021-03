Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Hans-Georg Noack (2. v. re.) mit seinen Vorstandskollegen Werner Faßbender, Kurt Schneider und Benno Beiroth nach dem Pokalsieg 1979. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Dienstag hat Chefcoach Uwe Rösler seinem Kader freigegeben. Doch wie man einige ehrgeizige Profis wie Emmanuel Iyoha oder Jamil Siebert kennt, werden sicher gerade einige angeschlagene Spieler wieder freiwillig und individuell arbeiten.

So ist es um das Personal bestellt Die schwere Knieverletzung Thomas Pledls, der beim 3:1 gegen Nürnberg unter anderem einen Kreuzbandriss erlitt und monatelang ausfällt, überlagert auf diesem Sektor alles. Am Montag kam noch die Diagnose von Nachwuchstorhüter Dennis Gorka hinzu, der wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel einige Wochen fehlen wird. Immerhin ist Shinta Appelkamp ebenfalls nach einer Muskelverletzung wieder im Lauftraining.

Das haben wir heute im Angebot Wie geht es weiter mit Thomas Pledl nach seiner schweren Verletzung? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Dazu haben wir mit Brandon Borrello nach seiner ersten Torvorlage im Fortuna-Trikot darüber gesprochen, wie er sich nach harten Zeiten auf der Ersatzbank und der Tribüne zurückkämpfen will.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 9. März – und da geht ein ganz besonderer Geburtstagsgruß an einen ganz besonderen Fortunen. Denn am heutigen Dienstag wird Hans-Georg Noack 92 Jahre jung, dazu alles Gute vom gesamten Redaktionsteam!

Im Jahr 1957 begann der Werdegang Noacks bei der Fortuna, als er Mitglied des Spielausschusses wurde. Im Juni 1962 wurde er dann Pressewart und stieg mehr und mehr in die Führungsetage des Vereins auf. Ein Jahr später avancierte er zum Liga-Obmann, 1965 dann zum 2. Vorsitzenden; ein Amt, das er sehr lange ausfüllte, unterbrochen von einer Phase als Spielausschuss-Vorsitzender, was man heute als Manager bezeichnen würde.

1978 trat Noack dann für vier Jahre sogar in die erste Reihe, wurde bis zu seinem Rücktritt im Juli 1982 Präsident der Fortuna. Heute ist er (seit 2019) ihr Ehrenvorsitzender und auch im hohen Alter noch im Ehrenrat aktiv. „Den ganzen Tag herumsitzen“, so sagte er anlässlich seines 90. Geburtstags vor zwei Jahren, „das könnte ich gar nicht.“

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag bleiben unsere Fortuna-Reporter für Sie mitten im Geschehen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic, jol, pab)