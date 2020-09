Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Feierte vor 30 Jahren sein Debüt für Fortuna: Jörg Albertz. Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Heute ist mit Blick auf den Pflichtspielauftakt mit dem Pokalspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (18.30 Uhr) der Hauptbelastungstag der Woche mit zwei Einheiten – eine am Vor-, eine am Nachmittag. Die erste Einheit wird für Medienvertreter geöffnet sein.

Das ist auf dem Transfermarkt los Weiter ist die Defensive das größte Thema für Uwe Klein. Es gibt aktuell noch bis zu drei offene Stellen: zwei in der Innenverteidigung, eine für die linke Außenbahn. Eine Planstelle in der Zentrale soll Talent Jamil Siebert bekommen, vorausgesetzt es gibt eine Einigung über einen Profivertrag. Wunschspieler für Außen ist nach wie vor Leonardo Koutris. Der Transfer ist allerdings gehörig ins Stocken geraten. Gut möglich, dass jemand anderes plötzlich ins Visier gerät. Ebenfalls gut möglich: ein Abgang von Kenan Karaman. Dies könnte den Sportvorstand noch einmal zum Handeln zwingen.

So ist es um das Personal bestellt Während Dawid Kownacki noch eine Weile brauchen wird, bis er wieder eine Option fürs Mannschaftstraining ist, könnte Nana Ampomah (beide Regeneration nach Covid-19-Infektion) noch in dieser Woche zum Team zurückkehren. Auch Florian Kastenmeier, Emmanuel Iyoha und Kevin Danso (muskuläre Probleme) dürften bald wieder voll trainieren können. Nach Vorstellung des Trainerteams sollen alle drei für das Pokalspiel in Ingolstadt am Samstag fit werden.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Der Kampf ums Fortuna-Tor – wir starten unsere Serie zur Kaderanalyse vor dem ersten Pflichtspiel mit dem Duell von Florian Kastenmeier und Raphael Wolf. Wer wird das Rennen um den Platz im „Kasten“ machen? Man ahnt schon, wer gewisse Vorteile hat. Zudem feiern wir ein Debüt: Ex-Venetia Claudia Monréal, als Journalistin bei Antenne Düsseldorf schon lange mit Themen rund um die Fortuna befasst, schreibt in unserer Kolumne „Senf drupp“ über die Bedeutung der Nachwuchsarbeit.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Heute vor 30 Jahren spielte Fortuna bei Hertha BSC. Am fünften Spieltag der Bundesliga gewannen die Düsseldorfer mit 1:0 und sprangen auf den siebten Tabellenplatz. Dass Fortuna damals vor Klubs wie Borussia Dortmund (13.) oder Borussia Mönchengladbach (17.) rangierte, ist eine nette Momentaufnahmen, aber nicht der Grund für diese kleine Anekdote hier.

Vielmehr war dieser 8. September 1990 der Tag, an dem ein junger Mann sein Debüt für F95 feierte: ein gewisser Jörg „Ali“ Albertz. Und der damals 19-Jährige, der von Borussia Mönchengladbach kam, führte sich direkt mit dem Siegtreffer in Berlin ein. Es folgten weitere 111 Spiele für die Fortuna (1. und 2. Liga von 1990 bis 1993 und Regionalliga Nord von 2005 bis 2007).

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Dienstag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol, gic)