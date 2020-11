Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Kristoffer Peterson in der Partie gegen Nürnberg. Foto: Christof Wolff

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Direkt nach dem Spiel in Nürnberg ist die Mannschaft mit dem Flieger zurück nach Düsseldorf gekehrt. Am Sonntag steht leichtes Auslaufen auf dem Programm.

So ist es um das Personal bestellt Diese Spieler fallen weiter aus:

Florian Hartherz (Achillessehnenprobleme) Dennis-Adam Gorka (Oberschenkelverletzung) Nikell Touglo (Fuß-OP) Gökhan Gül (Mittelfußbruch) Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) Luka Krajnc (positiver Corona-Test) Leonardo Koutris (Trainingsrückstand) Dawid Kownacki (Adduktorenverletzung)

Das haben wir heute im Angebot Fortuna hat in dieser Saison schon fünf (!) Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen – vier davon auswärts. Wir checken noch einmal Pfiff für Pfiff, ob die Entscheidungen berechtigt waren. Kristoffer Peterson kommt immer besser in Fahrt bei Fortuna. Wir stellen den Schweden vor und erzählen, was er zu sagen hat.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist Sonntag. Es ist der 8. November. Und wir reisen mit unserer schicken Fortuna-Zeitmaschine zurück ins Jahr 1931. Alle angekommen? Dann ist das unsere Geschichte für heute: Die Sportanlage Schaberg in Solingen wurde zum Schauplatz eines nie dagewesenen Spektakels. Fortunas spielerische Qualität erlangte damals eine außergewöhnlich Strahlkraft auf Gegners Platz. Auch Solingen erlebt vor 89 Jahren einen solchen Tag. Nie zuvor verfolgten soviel Zuschauer ein Fußballspiel in Solingen, wie an diesem frühlingshaften Herbsttag.

Als die Düsseldorfer zum fälligen Meisterschaftsspiel beim hiesigen FC Solingen 95 antraten umsäumten nicht nur 7.000 Zuschauer, sondern auch zahlreiche „Zaungäste“, die entweder keine Karten mehr erhalten, oder sich das Eintrittsgeld gespart hatten, den kleinen Sportplatz.

Dabei wurde den Fans schon vor Spielbeginn so einiges geboten. Ein Novum war bereits die Beschallung der Sportanlage mit Musik, als dann aber noch ein Flugzeug im Himmel über dem Spielfeld erschien und die Jugend mit Pfefferminze aus luftiger Höhe versorgte, tobte die Menge vollends vor Begeisterung. Die Flugshow erreichte ihren Höhepunkt, als der Flieger immer tiefer kam und den Spielball, geschmückt in den Vereinsfarben der Kontrahenten, am Mittelpunkt des Spielfeldes abgeworfen wurde.

Man sollte es nicht glaube, aber Fußball wurde auch noch gespielt. Dabei unterstrich Fortuna seine klare Vormachtstellung im bergischen Bezirk eindrucksvoll. Bereits zur Halbzeit führten die Flingerer durch Tore von Kobierski (13.), Hochgesang (38.) und Zwolanowski (43.) sicher mit 3:0. Im zweiten Abschnitt ließ es der Meister ruhiger angehen, und erlaubte nach dem 4:0 durch abermals Georg Hochgesang (60.), den Gastgebern einen Ehrentreffer. Trotz der 1:4 Pleite des FC Solingen 95 dürfte dieser Tag noch lange Gesprächsthema in der Klingenstadt geblieben sein.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

