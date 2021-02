Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Jakob „Knöd“ Bender (Mitte) 1934 im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Foto: picture-alliance/ dpa

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So ist es um das Personal bestellt Bis auf die verletzten beziehungsweise rekonvaleszenten Shinta Appelkamp und „Emma“ Iyoha sowie den gelbgesperrten Andre Hoffmann sind alle Spieler an Bord und kommen für einen Einsatz in Frage.

Das haben wir heute im Angebot Im Mittelpunkt steht selbstverständlich die Berichterstattung vom Spiel gegen Kiel. Ab 20.30 Uhr sind wir mit unserem Liveblog dabei, kurz nach dem Abpfiff finden Sie bei uns einen Spielbericht, eine Einzelkritik und viele Fotos. Bis zum Beginn der Partie erklären wir, was Trainer Uwe Rösler am Gegner Kiel besonders schätzt und wie es dem verletzten Emmanuel Iyoha gerade geht.

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Kiel aussehen

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 8. Februar. Heute vor 40 Jahren verstarb Fortunas Klublegende Jakob Bender. Kurz vor seinem 71. Geburtstag verlor er den Kampf gegen eine langwierige Erkrankung, die ihn bereits seit 1975 beeinträchtigte. Der gebürtige Düsseldorfer, von allen nur „Knöd“ genannt, war bekannt und gefürchtet für seine beinharte, kompromisslose Art des Defensivspiels. Er war Mitglied der Meistermannschaft von 1933 und bildete zusammen mit Paul Janes und Theo Breuer die womöglich beste Läuferreihe Deutschlands. Zweimal präsentierte sich das Düsseldorfer Trio auch in der Nationalmannschaft in dieser Zusammenstellung.

Jakob Bender war aber nicht nur als Knöd bekannt, sondern wurde in Mannschaftskreisen auch bevorzugt „Lockenköpfchen“ genannt. Diesen Beinamen hatte Bender, der das Fußballspielen bei Alemannia 08 erlernt hatte, seiner hohen Stirn zu verdanken. Bereits in jungen Jahren musste Bender sein Haupthaar lassen.

Foto: HORSTMUELLER GmbH 50 Bilder Fortunas Profis – und wer ihre Nummern prägte

Seine Lieblingsposition war Mittelläufer. Besonders mit seinem Kopfballspiel beeindruckte er nicht nur seine Gegenspieler, sondern auch Reichstrainer Otto Nerz. Neunmal trug der stahlharte Abwehrrecke zwischen 1933 und 1935 das Trikot der Nationalmannschaft und war 1934 Mitglied des Teams, das bei der WM den dritten Platz belegte.

Seiner Fortuna blieb „Knöd“ so lange, wie es ihm gesundheitlich irgendwie möglich war, verbunden. Das Ehrenmitglied hatte in Theo Breuer, dem Mannschaftskapitän der Meistermannschaft, auch Jahrzehnte nach dem Titelgewinn einen treuen Freund zur Seite, der Bender trotz halbseitiger Lähmung und Herzschrittmacher noch 1980 zu den Heimspielen der Rot-Weißen kutschierte.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Spieltags-Montag sind unsere Fortuna-Reporter selbstverständlich für Sie auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, pab, gic)