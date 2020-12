Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Jubilar Jupp Hellingrath, der heute 80 wird, nach dem Aufstieg 1966 auf den Schultern eines Fans. Im Vordergrund Jürgen Schult. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am heutigen Dienstag wird es richtig intensiv für die Düsseldorfer Profis, denn Chefcoach Uwe Rösler hat gleich zwei Einheiten angesetzt: vormittags auf dem Platz, nachmittags im Kraftraum.

So ist es um das Personal bestellt Leonardo Koutris ist nach seinem 76-Minuten-Einsatz in der zweiten Mannschaft beim 0:1 gegen die U23 des FC Schalke 04 noch ein Stück näher an die Mannschaft herangerückt. Bei den Langzeitverletzten und -erkrankten gibt es eine gute Nachricht: Florian Hartherz hat am Montag zum ersten Mal seit seiner Achillessehnenverletzung wieder einige Übungen mit der Mannschaft absolviert. Kevin Danso und Shinta Appelkamp trainierten wegen kleinerer Blessuren individuell.

Das haben wir heute im Angebot Die Anwälte der Fans – wir stellen eine Solidarbewegung vor, die wirtschaftlich schwächer gestellten Fortuna-Anhängern helfen soll, ihr Recht zu wahren. Denn nicht immer sind Maßnahmen von Polizei und Justiz gerechtfertigt. Dazu beginnen wir mit der Vorstellung der Kandidaten zur Aufsichtsratswahl am Samstag – in drei Teilen erfahren Sie das Wichtigste über jeden Aspriranten.

Foto: Frederic Scheidemann 7 Bilder Koutris endlich im Fortuna-Trikot auf dem Platz

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 8. Dezember – und damit herzlichen Glückwunsch an Franz-Josef Hellingrath! Der gebürtige Neusser, der 1965/66 mit der Fortuna westdeutscher Meister wurde und in die Bundesliga aufstieg, wird heute 80 Jahre alt. Trainer Kuno Klötzer hatte den etatmäßigen Halbstürmer, der 1961 vom VfR Neuss nach Düsseldorf gekommen war, zum Verteidiger umgeschult, was sich als Volltreffer erwies.

Hellingrath, von allen nur Jupp genannt, war in der Bundesliga absoluter Stammspieler und stellte mit seinem letzten Einsatz 1967 sogar den Vereinsrekord von Toni Turek ein – 113 Meisterschaftsspiele absolvierte er vom 8. März 1964 bis 29. April 1967 in Folge. Nach dem Abstieg überwarf sich Hellingrath allerdings mit der Vereinsführung, die sich über seine Verhandlungen mit dem 1. FC Köln ärgerte. Tatsächlich wechselte „Jupp“ jedoch zu Hannover 96, für das er noch bis 1973 spielte.

Nach seiner Karriere übernahm er die Kneipe „Zum Libero“ am alten Neusser Busbahnhof, die er bis 2014 – damals immerhin schon 74 Jahre alt – führte.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag haben unsere Fortuna-Reporter ihre Ohren am Puls des Geschehens. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer, jol)