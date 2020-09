Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Kenan Karaman. Foto: Rheinische Post/Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Als Mannschaft nicht viel. Denn es ist kein Training. Hauptbelastungstag ist der Dienstag mit zwei Einheiten. Alle, die noch nicht wieder im Mannschaftstraining sind, machen individuelle Einheiten.

Das ist auf dem Transfermarkt los Laut Uwe Klein nicht mehr so viel. Es gibt aktuell noch zwei offene Stellen in der Defensive. Sollte man mit Mega-Talent Jamil Siebert eine Einigung finden, geht es nur noch um eine Position. Wunschspieler für Außen ist nach wie vor Leonardo Koutris. Der Transfer ist allerdings gehörig ins Stocken geraten. Gut möglich, dass jemand anderes plötzlich ins Visier gerät. Ebenfalls gut möglich: ein Abgang von Kenan Karaman. Dies könnte Klein noch einmal zum Handeln zwingen.

Foto: Frederic Scheidemann 9 Bilder Bundestrainerin Voss-Tecklenburg beim Heimatabend der Jonges

So ist es um das Personal bestellt Neben Dawid Kownacki und Nana Ampomah (Regeneration nach Covid-19-Infektion) werden auch Florian Kastenmeier, Emmanuel Iyoha und Kevin Danso (muskuläre Probleme) dosiert trainieren. Mit allen Dreien rechnet Rösler aber fest für das Pokalspiel in Ingolstadt eine Woche später.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Noch einmal Karaman. Der war mit der Nationalmannschaft in der Türkei und in Serbien unterwegs. Beide Länder gelten laut RKI als Risikogebiete. In Quarantäne muss er aber wohl trotzdem nicht. Warum? Wir haben mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf darüber geredet. Jamil Siebert könnte der nächste Spieler sein, dem der Sprung aus Fortunas NLZ zu den Profis gelingt. Wir erklären, warum dieser Schritt bisher so wenigen Talenten gelungen ist.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Wir reisen mal wieder in die Vergangenheit – diesmal in das Jahr 1924. An jenem Tag empfing Fortuna am Platz an der Vennhauser Straße TuRu 1880 Düsseldorf. Spannender als das Endergebnis von 3:1 für die Gastgeber sind allerdings ein paar Geschichten drumherum. Denn fast wäre die Partie gar nicht angepfiffen worden. Der Schiedsrichter erschien nicht. Ein Phänomen, dass es also nicht erst in der Neuzeit gibt. Jedenfalls meldete sich Köbes Manager, der damalige Vereinswirt der TuRu als Ersatzmann. Und weil die Fortuna mit diesem „Unparteiischen“ einverstanden war, konnte es schließlich losgehen. So wurde das erste Pflichtspiel eines gewissen Ernst Albrechts in der 1. Mannschaft möglich. Da war er gerade 16 Jahre alt. Albrecht, da war doch was? Genau - er war der erste Nationalspieler der Fortuna, ein waschechter Flingeraner.

Und jetzt alle mal Haltung annehmen – der Kapitän hat heute Geburtstag. Adam Bodzek wird zarte 35 Jahre jung und unterschreibt vermutlich zur Feier des Tages einen Vertrag auf Lebenszeit bei der Fortuna. Wir behalten es auf jeden Fall im Auge. Bis dahin wünschen wir alles Gute und sowieso nur das Beste, Adam Bodzek.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Montag sind unsere Fortuna-Reporter endlich wieder vereint – Gianni Costa, Bernd Jolitz und Patrick sind im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich - einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic)