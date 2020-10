Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Die Fortuna Bosse um die Vorstände Klaus Allofs und Thomas Röttgermann mit Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Trainer Uwe Rösler wird seine Mannschaft ein Mal am Vormittag auf den Trainingsplatz beordern. Am frühen Nachmittag wird sich Zugang Leonardo Koutris erstmals den Fragen der Düsseldorfer Medienlandschaft stellen.

Das ist auf dem Transfermarkt los Noch eine Planstelle ist offen. Und die soll ein alter Bekannter übernehmen. FKostenpflichtiger Inhalt ortuna hat Kevin Stöger nach Informationen unserer Redaktion ein konkretes Angebot gemacht und man will ihn überzeugen, noch mindestens ein Jahr für den Klub zu spielen.

So ist es um das Personal bestellt Zu Rouwen Hennings (Bluterguss in der Wade), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber), Gökhan Gül (Mittelfußbruch), Andre Hoffmann (muskuläre Probleme) und Alfredo Morales (Bänderverletzung im Sprunggelenk) hat sich in Kiel auch noch Matthias Zimmermann (Muskelverletzung im Oberschenkel) gesellt. Auf dem Trainingsplatz wird es nicht voller. Kostenpflichtiger Inhalt Auch, weil obendrein noch Edgar Prib errneut verletzt ist. Fortuna will nun der Ursache für die vielen Verletzungen auf den Grund gehen.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese Geschichten können Sie sich heute unter anderem freuen: Wir bleiben natürlich beim Poker um Kevin Stöger am Ball. Und wir ordnen ein, wo Fortuna sportlich während der Länderspielpause steht.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. Oktober – das zweite Jahr nach dem Aufstieg gilt gemeinhin als Schwierigste. 1972 schickte Fortuna sich an, dieses „Gesetz“ zu durchbrechen. Ein Meilenstein war der Sieg gegen den VfB Stuttgart. Vor 30.000 Zuschauern zog Gerd Zewe, der heutige Ehrenspielführer der Fortuna, im Mittelfeld die Fänden, und die beiden flinken Außenstürmer Geye und Herzog bedienten den Trible-Torschützen, Klaus Budde, nach belieben. Gegen die Schwaben geizten die Düsseldorfer nicht mit Toren. Beim 6:1-Erfolg verewigten sich auch Lungwitz (27. Foulelfmeter), Baltes (76.) und Zewe (88.) in der Torschützenliste. Der Stuttgarter Frank hatte mit seinem Treffer zum 1:3 zwischenzeitlich für Ergebniskorrektur gesorgt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Mittwoch sind unsere Fortuna-Reporter natürlich am Start. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

