Was der Samstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Ferenc Puskas (links) war auch schon mal in Düsseldorf zu Gast. Foto: imago sportfotodienst

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Spieeeeeeltag! Die Mannschaft war bereits gestern mit dem Flieger angereist. Heute steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an. Ab 13 Uhr sind die Akteure von Uwe Rösler gefragt, den positiven Aufwärtstrend zu bestätigen und gegen die Franken zu beweisen, dass der Erfolg gegen Heidenheim keine Eintagsfliege gewesen ist.

So ist es um das Personal bestellt Diese Spieler fallen weiter aus:



Florian Hartherz (Achillessehnenprobleme) Dennis-Adam Gorka (Oberschenkelverletzung) Nikell Touglo (Fuß-OP) Gökhan Gül (Mittelfußbruch) Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) Luka Krajnc (positiver Corona-Test) Leonardo Koutris (Trainingsrückstand) Dawid Kownacki (Adduktorenverletzung)

Foto: Frederic Scheidemann 18 Bilder Das ist Fortunas neuer Mannschaftsbus

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit unserer beliebten Rubrik „So würden unsere Fortuna-Reporter aufstellen“ in den Tag und freuen uns wie immer darauf, mit Ihnen über die Mannschaft zu diskutieren. Danach bieten wir Ihnen das gewohnte Angebot: ab 13 Uhr einen Live-Ticker, direkt nach Spielende einen Bericht über die wichtigsten Ereignisse und kurz danach einen ersten Kommentar, was der Ausgang der Partie für Fortuna bedeutet. Sie sehen: es gibt einiges zu lesen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist Samstag. Es ist der 7. November. Und wir reisen mit unserer schicken Fortuna-Zeitmaschine zurück ins Jahr 1956. Alle angekommen? Dann ist das unsere Geschichte für heute: Wir blicken zurück auf ein besonderes Freundschaftsspiel. Eine kombinierte Mannschaft von Rot-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf empfing an der Essener Hafenstraße das europäische Spitzenteam von Kispet Budapest (vormals Honved). Die Ungarn, gespickt mit Nationalspielern um Weltstar Puskas, elektrisierten die Massen.

Foto: Frederic Scheidemann 16 Bilder Inka Grings hospitiert beim Fortuna-Training

Es herrschte reinstes Chaos auf dem Stadionvorplatz. Berittene Polizei versuchte Herr der Lage zu werden, doch immer mehr Fußballfreunde strömten in Richtung Eingangstore. Ob mit oder ohne Eintrittskarte war längst nicht mehr zu ermitteln. Jeder versuchte ins Innere zu gelangen. Die abschließende Zuschauerzahl lag weit über der eigentlichen Kapazität von 40.000 Besuchern.

Es knisterte förmlich auf den Rängen und ein Hauch von Bern 1954 wehte durch die Katakomben, als die Aktiven den Rasen betraten. Die Kombinierten (RWE/F95) stellten sich der Aufgabe mit Bravur und wuchsen über sich hinaus. Das Flutlichtspiel bot alles, was sich die Fans erhofft hatten. Dabei wurde Fortune Hans Neuschäfer der Held des Tages. Zwischen der 37. und 41. Spielminute gelang dem Düsseldorfer ein lupenreiner Hattrick zum zwischenzeitlichen 4:2 für die Kombinierten. Die Ungarn zauberten, die Deutschen konterten, auch das erinnerte stark an des Weltmeisterschaftsendspiel von 1954. Am Ende trennen sich die Mannschaft mit einen gerechten 5:5 (4:3). Die Zuschauer dürfen am nächsten Morgen mit einem Lächeln im Gesicht aufgewacht sein, glückselig darüber, Zeuge dieses unglaublichen Spiels gewesen zu sein.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Samstag sind unsere Fortuna-Reporter wie gewohnt für Sie am Ball. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic)