Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Emmanuel Iyoha. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Das „Spiel gegen den Ball“, also das taktische Verhalten der Düsseldorfer Profis bei Ballbesitz des Gegners, ist der Schwerpunkt des Sonntags-Trainingsprogramms. Bereits am Montag wird Holstein Kiel beim Gastspiel in der Arena (20.30 Uhr) prüfen, wie gut die Fortunen ihrem Trainer Uwe Rösler zugehört haben.

So ist es um das Personal bestellt Shinta Appelkamp ist nach seinem Muskelfaserriss „voll im Zeitplan“, versichert er, der 20-Jährige ist wieder im Lauftraining. Emmanuel Iyoha muss wegen muskulärer Probleme pausieren. Jakub Piotrowski (nach Covid-19-Infektion) und Adam Bodzek (Rückenbeschwerden) trainieren wieder voll mit der Mannschaft.

Das haben wir heute im Angebot In einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion gibt Shinta Appelkamp Einblicke in seine Welt. So erfahren wir, dass er den Erfolg japanischer Profis in Europa mit deren „unfassbarer Disziplin“ erklärt. Und wir haben ihn gefragt, für welche Nationalmannschaft er gern einmal spielen möchte. Zudem präsentieren wir, wen unsere Fortuna-Reporter am Montag gegen Kiel aufstellen würden.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. Februar. Und hier müssen wir Asche auf unser Haupt streuen – denn erst heute jährt sich der 2:0-Erfolg über den MSV Duisburg, über den wir gestern im „Guten Morgen, Fortuna!“ berichteten, zum elften Mal. Und da dadurch ein anderer Jahrestag versehentlich unter den Tisch fiel, holen wir ihn heute nach, auch wenn es für Fortuna kein angenehmer Anlass war; denn am 6. Februar 1982 bezogen die Düsseldorfer die höchste Auswärtsniederlage ihrer Bundesliga-Geschichte.

Gegner war – wie sollte es anders sein – der FC Bayern München. Und wer einem an diesem Tag besonders leid tun konnte, war Fortunas 19-jähriger Schlussmann Oliver Bücher, der in seinem erst fünften Bundesligaspiel sieben Treffer kassierte. Vor ihm feierte als Libero ein ebenfalls 19-Jähriger sein Startelfdebüt: Holger Fach. Beim 0:7 im Olympiastadion stand es bereits zur Pause 4:0 für die Bayern. Kurt Niedermayer, Klaus Augenthaler (je 2), Paul Breitner, Hans Kraus und Karl-Heinz Rummenigge trafen für die Münchner. Doch Fortuna erholte sich: Im folgenden Spiel bezwang sie Bayer Leverkusen 5:1 und schaffte den Klassenerhalt.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Sonntag lassen unsere Fortuna-Reporter Laptop und Aufnahmegerät nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

