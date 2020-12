Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Kenan Karaman mit Dawid Kownacki. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Für 10 Uhr bittet Trainer Uwe Rösler seinen Mannen wieder zum Training, um sich auf das Spiel in Karlsuhe (Sonntag, 13.30 Uhr) vorzubereiten.

So ist es um das Personal bestellt Gökhan Gül, Emmanuel Iyoha und Florian Hartherz sind nach wie vor nicht im Mannschaftstraining. Kevin Danso wird nach seinen Adduktorenproblemen noch untersucht.

Das haben wir heute im Angebot Wir arbeiten weiter das Spiel gegen Darmstadt auf und schauen natürlich auch schon nach vorne. Es geht um den wilden Arbeitstag der eingewechselten Dawid Kownacki und Kelvin Ofori. Dazu auch noch im Angebot: es gibt in einer Personalie hinter den Kulissen intensive Bemühungen, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Mit wem? Sie erfahren es bei uns.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. Dezember – wir reisen ins Jahr 2019. Den Tag hat vielleicht der ein oder andere noch in seinem Kurzzeitgedächnis abgespeichert. Borussia Dortmund hat Fortuna in der Bundesliga empfangen – und den Gästen eine Lehrstunde erteilt. Am Ende des Arbeitstags stand es 5:0 für die Westfalen.

Vier der fünf Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Das Tor-Festival hatte Marco Reus drei Minuten vor dem Pausentee eröffnet. Thorgan Hazard (58.), Jadon Sancho (63., 74.) und abermals Reus (69.) erzielten die Treffer. Der BVB kam auf einen Ballbesitzanteil von 74 Prozent. Am Ende der Saison stand bekanntlich der Abstieg für Düsseldorf.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Montag lassen unsere Fortuna-Reporter den Laptop nicht tatenlos im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(gic)