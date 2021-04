Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Atli Edvaldsson. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach dem freien Tag geht es heute wieder auf dem Trainingsplatz zur Sache. Uwe Rösler bittet zur Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Osnabrück. Wer es gestern noch nicht mitbekommen: die Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag fällt aus. Warum? Hier ist die Geschichte dazu.

So ist es um das Personal bestellt Andre Hoffmanns Fußverletzung schafft neue Sorgen für Uwe Rösler – Shinta Appelkamp (Muskelverletzung), Kenan Karaman (Covid-19-Infektion) und natürlich Thomas Pledl (Kreuzbandriss) fehlen ja ohnehin. Vielleicht wird Emmanuel Iyoha nach monatelanger Pause aber wieder eine Option für das Spiel am 18. April beim VfL Osnabrück.

Das haben wir heute im Angebot Fortuna hat mit der Ankündigung, eine Frauenabteilung eröffnen zu wollen, nicht nur Applaus in der Stadt geerntet. Ausgerechnet jene, die bisher sich in diesem Bereich engagiert haben, sind misstrauisch. Drei Vereine haben sich nun an Fortuna gewandt. Und auch das noch: so langsam geht es wieder um Transfers. Ein Gerücht dreht sich um einen Angreifer aus Darmstadt. Wir klären auf. Und natürlich erfahren sie bei uns alles darüber, was Fortuna nun in der freien Zeit machen will.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. April – und da gab es im Jahr 1982 diese Geschichte: Als die Saison 1981/82 in die Zielgerade bog, stand es sportlich nicht gerade rosig um die Düsseldorfer Fortuna. Der Abstand zu dem Relegationsplatz oder gar einem direkter Abstiegsplatz war nur noch hauchdünn. Eine Osterreise nach Südkorea (4. bis 13. April 1982) sollte das Zusammenhaltegefühl im Kampf um den Klassenerhalt stärken, so die offizielle Begründung für den Trip um die halbe Welt. Das es zusätzlich noch 100.000 DM für die klamme Kasse gab, soll aber an dieser Stelle nicht verschwiegen werden und dürfte das eigentliche Argument für die strapaziöse Reise gewesen sein. Schließlich benötigte Fortuna jeden Pfennig.

Drei Auftritte gegen die südkoreanische Nationalmannschaft standen dabei auf dem Programm. Fortuna musste den Osterausflug ohne U21-Nationalspieler Thomas Allofs und Libero Gerd Zewe bestreiten, hatte sonst aber alle Profis an Bord.

Sportlich brachte der 7. April den zweiten und erfolgreichsten Auftritt in Südkorea. Die Düsseldorfer lagen zunächst nach 16 Minuten mit 0:2 im Hintertreffen, kämpften sich dann aber in die Partie. Vor 22.000 Zuschauer in Seoul starteten die Flingerer im zweiten Durchgang eine erfolgreiche Aufholjagd. Zunächst erzielte der leider viel zu früh verstorbene Atli Edvalsson den Anschlusstreffer zum 1-2. Sein isländischer Landsmann Petur Ormslev zeichnete sich für den Ausgleich verantwortlich und Günther Thiele sorgte abschließend für das gewinnbringende 3:2 für die Rot – Weißen.

Die beiden weiteren Treffen waren dagegen weniger erfolgreich. In Pusan (9. April) unterlagen die Rheinländer mit 0:1 und auch in Kwangju (11. April) setzte es eine 1:2 Pleite.

Die Meinungen der Spieler über den Sinn oder Unsinn dieser Reise war durchaus geteilt. Und auch drei Spiele in vier Tagen, plus stundenlanger Flüge und Zugfahrten, zerrten an den dringend benötigten Kräften der Fortuna – Profis. Letztlich hätte der Trip ins „Land der Morgenfrische“ fast noch fatale Folgen in der Endabrechnung der Bundesliga gehabt. Der Mannschaft von Trainer Jörg Berger gelang bis Saisonende kein doppelter Punktgewinn mehr. Am Ende rettete Fortuna sich nur Dank des besseren Torverhältnisse über den Strich. Dagegen reichte es für den MSV Duisburg nur für Relegationsplatz 16. Übrigens: Fortuna sprang kurzfristig für die Meidericher ein, denen der Ausflug nach Fernosten in Hinblick auf den Klassenerhalt zu stressig war. Allen Unkenrufen zum Trotz hatte die Verantwortlichen dann doch die richtige Entscheidung getroffen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Mittwoch bleiben unsere Fortuna-Reporter auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung? Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

