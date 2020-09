Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Jeremias Lorch von Wiesbaden (l) kämpft mit Ex-Fortuna Marcel Gaus (jetzt Ingolstadt) um den Ball. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Trainer Uwe Rösler wird seine Mannen am Sonntag weitestgehend schonen. Nach der bestandenen Generalprobe gegen Ligakonkurrent SC Paderborn am Samstag steht die Regeneration im Vordergrund.

Das ist auf dem Transfermarkt los Ein möglicher Zugang spielt bereits in den eigenen Reihen. Uwe Rösler und Uwe Klein wollen sich mit Nachwuchskraft Jamil Siebert zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Wo die für den 18-Jährigen liegt? Es werden gewiss keine leichten Verhandlungen. Nach den offensiveren Verpflichtungen Brandon Borrello und Edgar Prib gilt jetzt das Hauptaugenmerk den offenen Planstellen in der Defensive. Es fehlen noch jeweils ein Innenverteidiger und eine Arbeitskraft für die linke Seite. Für diese Position ist weiterhin Leonardo Koutris im Rennen. Doch die Verhandlungen sind ein wenig ins Stocken geraten, weil man sich nicht über die Modalitäten einig wird. Fortuna will den Griechen auf keinen Fall fest verpflichten – erst recht nicht für die kolportierten zwei Millionen Euro.

So ist es um das Personal bestellt Das Lazarett lichtet sich langsam. Bei Nana Ampomah wird täglich bewertet, wann er wieder ins Teamtraining zurückkehren kann. Bei Dawid Kownacki wird es noch etwas dauern. Auch Kevin Danso braucht noch etwas. Er soll aber definitiv bis zum Pokalspiel in Ingolstadt wieder einsatzbereit sein.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Marcel Gaus hat Fortuna Düsseldorf immer gelebt, mittlerweile spielt er beim FC Ingolstadt. Wir haben mit ihm gesprochen und herausgekommen ist ein Interview, dass sich zu lesen lohnt. Und auch das haben wir im Angebot: Nochmal Pokal - da werden Zuschauer definitiv nicht im Stadion sein. Warum? Das gibt es bei uns zu lesen.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Wir reisen dafür gaaaaanz weit zurück – nämlich ins Jahr 1931. Am 6. September gewann die Spielgemeinschaft BC 05 Düsseldorf gegen Fortuna 2:1 vor 2000 Zuschauern im Ostpark. Es war lange nicht klar, welcher Verein in Düsseldorf in Sachen den Ton angeben würde. Es kam zu verschiedenen Fusionen, von denen viele Vereine profitierten. Der Weg für BC 05 war allerdings 1945 beendet, da wurde der Klub aufgelöst.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Sonntag ist unser Fortuna-Reporter Gianni Costa im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

